FMS Perú realizará su jornada 7 este domingo 24 de enero desde las 15:45 (con la previa del evento) y la organización confirmó oficialmente cuatro de las cinco batallas para ese día. “Nos vemos en la jornada 7. Este domingo 24 de enero desde las 15:45 disfruta una de las últimas jornadas de nuestra liga y la primera del 2021″, detalló la liga desde sus redes sociales oficiales.

El día de ayer, 17 de enero, la organización de FMS Perú confirmó el duelo entre Jota y New Era. “@vijay_kesh vs @jota.shoy se enfrentarán en una decisiva batalla para definir su permanencia en la liga”, manifestaron. El enfrentamiento es fundamental para Jota, quien viene con algunas derrotas consecutivas pese a haber arrancado de forma positiva.

New Era, por su parte, es todo lo contrario. Se preveía que su camino en FMS Perú estaría mucho más complicado; sin embargo, sacó adelante batallas importantes ante Stick y Skill, a quienes venció de manera directa. De ganar, podría incluso tentar alguna posibilidad para la segunda fecha de FMS Internacional.

Otro duelo que se confirmó hace poco, y que promete bastante, es el que protagonizarán Nekroos y Skill. Esta batalla propone de antemano mucha agresividad y coherencia. Ambos MC’s tienen un estilo similar de plantarse en el escenario. Nekroos lidera, junto a Jaze, la tabla actual del campeonato. Skill, por su parte, venía bastante bien; sin embargo, entró a un bajón, pese a ganar su última batalla. El joven y último finalista de la Red Bull Perú se ubica quinto.

Ramset vs. Strike y Jaze vs. Litzen son las otras dos batallas confirmadas. Ramset ha dejado grandes minutos, en especial en temáticas y minutos libres; sin embargo, no ha podido capitalizar esos rendimientos en puntaje en la tabla de la liga peruana de freestyle de Urban Roosters. Strike, por su parte, se clasificó a la jornada inicial de FMS Internacional para sorpresa de muchos. En las últimas jornadas, el MC del Callao ha mostrado una constancia y agresividad que no se vieron al inicio de la competición.

Finalmente, el duelo entre el puntero y el último podría ser una gran revancha para Jaze. Fue la gran final de Red Bull Batalla de los Gallos 2019. En aquel año, Litzen, debutante en el certamen, llegó hasta la final para enfrentarse y vencer al vigente campeón de Red Bull en aquel entonces. Ahora, en FMS Perú, Litzen podría darse un respiro de ganar; Jaze, por su parte, buscará mantener la punta del campeonato.

A falta de confirmación oficial, queda pendiente la confirmación del enfrentamiento entre Stick y Choque. El gran favorito es el último campeón de la Red Bull Perú 2020; sin embargo, Choque sabe que debe imponerse a Stick si quiere evitar complicaciones con el descenso. ¿Quién saldrá victorioso?