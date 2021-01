Freestyle Master Series seguirá con la temporada 2020 en este 2021. El certamen producido por Urban Roosters en cinco países buscará sus nuevos cinco campeones, quienes buscarán la gloria máxima en la FMS Internacional.

En la primera parte de la temporada, que empezó tarde tras la pandemia del nuevo coronavirus, se dieron batallas increíbles que empezaron a delimitar el camino de varios freestylers al campeonato. Otros, por supuesto, están comprometidos con la zona roja del descenso.

FMS Perú - batallas más esperadas para el 2021

En Perú, hay un duelo muy esperado por encima del resto. Jaze y Nekroos lideran la tabla tras disputarse seis jornadas de la liga nacional de freestyle. Ambos aún no se enfrentan y posiblemente sea la última batalla de FMS Perú.

Nekroos ha levantado muchísimo en la liga y ha demostrado ser candidato serio al título. “Varias fechas flojeando”, rimó en la batalla ante Choque. Ahora, va muy en serio. Jaze, por su parte, ganó todos sus duelos, salvo el debut ante Jota.

Jaze es, posiblemente, uno de los mejores freestylers de todas las FMS hasta la fecha. Con un estilo renovado y consolidando una esencia, el ex MC Mochila buscará a como de lugar el título.

¿Otras batallas esperadas por la afición? Skill vs. Jaze, Stick vs. Strike y, por supuesto, Skill vs. Stick, que fue la última gran final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos.

FMS Argentina - batallas más esperadas para el 2021

Al igual que en la liga peruana, acá también tenemos un duelo por encima del resto. Papo y Stuart aún no se enfrentan y es, sin duda, el enfrentamiento más esperado por los espectadores. ‘La Bestia del Hardcore’ lideraba la liga; sin embargo, tras perderse el duelo ante Nacho, Stuart lo pasó por un punto.

Para volver al liderato, Papo deberá vencer al sorprendente Nacho, uno de los MC’s sorpresa de la liga argentina de freestyle. Mecha vs. Papo es, sin lugar a dudas, otro duelo que puede ser decisivo en FMS Argentina.

FMS España - batallas más esperadas para el 2021

Bnet vs. Gazir es, posiblemente, la batalla más esperada en todas las ligas de Urban Roosters. Bnet vive una situación similar a la de Papo, pues se perdió la última jornada tras la baja de Sweet Pain. Gazir aprovechó dicha circunstancia y se ubica en el primer lugar de FMS España (junto con Bnet con 14 puntos) tras su victoria ante Errecé.

FMS México - batallas más esperadas para el 2021

Rapder le arrebató el primer lugar a Lobo Estepario. El último campeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos 2020 aún no se enfrenta al Lobo, en el que será el duelo más decisivo de la liga mexicana de freestyle. Ambos se han enfrentado en varias ocasiones, una de las más ‘heavy’ fue la final nacional de Red Bull en el 2018, que ganó Rapder.

FMS Chile - batallas más esperadas para el 2021

Pepe Grillo lidera la liga chilena de freestyle. Su temporada viene siendo muy contundente y solo perdió en una ocasión, precisamente en la última batalla ante Nitro. Este último se ha recuperado de manera brillante y, fiel a su estilo competidor, ya se encuentra en el 2do lugar, pisándole los talones a Pepe.

Nitro aún no se enfrenta a Teorema y Ricto, en dos batallas muy esperadas por la afición chilena. Por su parte, Pepe Grillo deberá batallar aun ante Joqerr, una de las revelaciones en su primera temporada en FMS Chile. Además, el duelo ante Ricto podría ser determinante para sus aspiraciones.