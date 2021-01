Ysy A, conocido de las épocas de El Quinto Escalón como Alejo, evolucionó de una forma impensada en el panorama urbano de Argentina. Su tenacidad lo volvió uno de los artistas argentinos más trascendentales en la escena actual del Trap.

Aprovechó, como pocos, la pandemia para darle la vuelta al encierro y volverlo música. Sacó diversos temas, pero de lo más importante que ofreció fue su último disco (Antezana 247), así como un inédito cómic que fue sensación en su país.

“Después de un primer mes de mucho encierro, de no hablar con nadie, en abril -cuando bajó un poquitín la locura- nos juntamos con mi equipo y dijimos: ‘No vamos a permitir que ni una pandemia mundial nos frene el caudal de energía que tenemos en la cabeza’. Estábamos muy empedernidos a hacer historia fuerte este año”, comentó Ysy A al medio argentino Infobae.

“Empecé a valorarla más, me hizo ser hombre muy rápido. Es un manual de vida. Cuando lo veo, me enseña un montón de cosas con solo estar conmigo. Ser papá es lo que más agradezco todos los días de mi vida. Me puso en el camino en el que tenía que estar. Antes, hacía cosas que no me sumaban, que me sacaban del lugar correcto. Teniéndolo a él, no hay forma de que me descarrile”, agregó sobre lo que significa ser padre desde tan joven.

¿Y sobre el freestyle? Ysy fue muy claro. “Hace tres años, cuando salí de las batallas de freestyle y me aboqué a mi carrera musical, entendí que tenía que esforzarme por ser mi mejor versión y enseñar con el ejemplo”, dijo. Las batallas fueron el puntapié para emprender un camino al éxito. “Preferí ser independiente y que el otro se dé cuenta solo de que así se puede laburar igual. El ego del artista, a veces, no acepta consejos, ni siquiera de su mejor amigo”, completó.

“Se me pasa por la cabeza volver a ese mundo a renovarlo. No a competir: sí a llevar la filosofía de lo que yo siento que es el freestyle, que siento que se perdió. Antes, nosotros no ganábamos ni un peso y nos matábamos en la plaza por esforzarnos, ser mejores raperos y superarnos día tras día. Ahora, les pagan un sueldo, tienen sponsors, hacen plata por Internet, tienen todas las de ganar y no se superan en nada”, terminó. El freestyle, entiende, cambió radicalmente su esencia.