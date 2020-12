FMS España 2020: el domingo 20 se transmitirá la sexta jornada

A causa del rebrote del COVID-19 en España, Urban Roosters se vio en la necesidad de grabar la jornada 6 de FMS España. En las redes oficiales de la competición ya se pueden apreciar dos de las cinco batallas de esta última fecha.

“Como organización, nuestra obligación es velar por la seguridad de las más de 50 personas que conforman el equipo de FMS España y considerando la delicada situación pandémica, decidimos cuidar de los nuestros y sus familias limitando los desplazamientos y el contacto durante las fiestas navideñas”, se aprecia en el comunicado lanzado hace algunos días.

Las batallas confirmadas hasta el momento son las protagonizadas por Tirpa vs. Khan y Mr. Ego vs. Blon. Tirpa se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de FMS España 2020. El recién ascendido se enfrentará a otro ‘nuevo’ en la liga como Khan. El experimentado MC está último y de no vencer a Tirpa habrá condenado -en parte- su descenso.

Por otra parte, Mr. Ego (que se ubica en el sexto puesto) se enfrentará a Blon, finalista en la Final Nacional de Red Bull España 2020 y que fue reserva en la Final Internacional. Blon se encuentra en el puesto 9 con solo cuatro unidades. Deberá vencer a Mr. Ego si desea escalar en la tabla y evitar el descenso.

“Por primera vez en la historia podremos ver a Piezas formando parte del elenco jueces y a Elekipo batallando en el formato FMS contra un renovado Hander. Tres de las figuras más icónicas de la historia de nuestra disciplina tomarán protagonismo en una jornada única”, añadió la organización en el comunicado. ¿Qué otras grandes batallas estarán disponibles el 20 de diciembre?