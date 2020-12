El campeonato internacional de Red Bull volvió a México. Rapder se consagró campeón del mundo de freestyle tras vencer a Skone en la gran final disputada en República Dominicana. Desde el 2017 que el país azteca no conseguía dicha distinción.

“Me siento feliz. Ya tuve la oportunidad de hablar con mi familia y fue un momento muy emocionante. Cada ronda fue especial contra cada rival. Viví cada momento. Me quedo con la final porque me tocó batallar contra Skone, uno de mi ídolos”, manifestó ‘La Bestia de Occidente’ tras consagrarse campeón internacional.

Asimismo, dio detalles de lo que fue el momento que tuvo en cada uno de los enfrentamientos. “Tuve que hablar conmigo mismo y entender todo lo que había hecho mal para no volver a caer. Me mantuvo firme recordar que hacemos rap porque nos gusta. No quise perder la concentración”, detalló Rapder.

“Pensé que en la final podían dar réplica”, fue su comentario final. Lo cierto es que es un campeón indiscutible de Red Bull. Pese a que muy pocos veían el ‘golpe’ en esta final, Rapder demostró que en el freestyle nada está escrito para nadie.

De esta manera, el actual competidor de FMS México se convirtió en el décimo tercer campeón internacional de la Batalla de los Gallos. Además, es el tercer mexicano en conseguirlo tras Hadrián (2008) y Aczino (2017).

El camino de Rapder al título de campeón 2020

- Venció en octavos de final a Stick

- Derrotó a Yartzi en cuartos de final

- Se impuso a Éxodo Lirical en semifinales

- Se coronó campeón internacional tras vencer a Skone en la final