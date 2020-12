Papo a Jaze: “si te anotas a la Red Bull 2021, me anoto”

Papo, como de costumbre, viene reaccionando a todos los eventos importantes de freestyle en esta temporada 2020 mediante su canal de Twitch. El actual subcampeón de FMS Argentina viene liderando la tabla actual y, pese a que considera que su ciclo debería finiquitar en este año, dejó un posible plan para el futuro.

El marplatense habló de Jaze, actual líder de la FMS Perú y con quien reaccionó a la Final Nacional de Red Bull en Perú. ‘La Bestia del Hardcore’ dijo lo siguiente: “Me encantaría volver a Jaze en una Internacional. Así que, Jaze, te invito acá a que nos anotemos en la Red Bull Batalla de los Gallos 2021″.

“Si te anotas, me anoto. Yo creo que me retiro este año, pero me quedé con ganas de volver a competir en la Red Bull. Solo si vuelvo contigo (Jaze) a la de 2021, estoy. Y haría todo lo posible para estar en la Final Internacional”, agregó.

El argentino considera que Jaze ha evolucionado de forma increíble y que no es el mismo de hace algunas temporadas. “Él estaba encontrándose con su estilo hace un tiempo atrás. Iba para un lugar, pero no estaba desarrollado. Ahora está intratable”, expresó en primer lugar sobre el actual puntero de FMS Perú.

La última vez que Jaze participó de una Final Nacional de Red Bull en nuestro país fue en el 2019, cuando perdió en la gran final ante el trujillano y debutante Litzen. Pese a eso, fue incluido en la Final Internacional en Madrid. Lamentablemente para él y era nuestro país, fue eliminado en octavos de final ante SNK.