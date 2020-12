La gran Final Internacional de la Red Bull Batalla de Gallos en este 2020 se disputará el sábado 12 de diciembre en República Dominicana. En un año atípico por la pandemia, los MC’s deberán acoplarse al escenario virtual que planteará la organización.

Los 16 mejores freestylers del planeta se verán las caras en esta jornada y solo uno podrá proclamarse campeón. Bnet, Aczino, Skone y Valles T se ubican como los principales favoritos. Sin embargo, el representante peruano, Stick, promete dar batalla a quien sea que esté parado adelante.

¿Quién es Stick?

Jordy Stick Renteria Reyes de 24 años de edad, más conocido como Stick, es el actual campeón de la Batalla de Gallos en Perú. ‘El Rey de las Plazas’ en nuestro país participó en la Final Internacional realizada en Buenos Aires en el 2013. Ahora, con más experiencia, deberá demostrar de lo que es capaz.

Con la Final Nacional conseguida en 2020, venciendo a Xplain, Xilo y Jota antes de derrotar en la gran final a Skill, coronó su tan ansiado bicampeonato. En aquel 2013, venció a Gasper con tan solo 18. Hoy con 24, buscará revancha fuera del Perú.

¿Por qué revancha? pues fue eliminado temprano en aquella Internacional en Argentina. El mexicano Jony Beltrán lo derrotó en octavos de final. Posteriormente Jony B quedaría subcampeón de la competición, pues perdió en la final ante el local Dtoke.

Además de Stick, el freestyle peruano contará con New Era como tercer suplente. En caso de que algún otro participante no pueda batallar, New Era deberá esperar que Blon y Yoiker (1er y 2do suplentes) estén en actividad.

Mejores batallas de Stick

Stick vs. Gasper - Red Bull Perú Final 2013

Stick vs. Ambar vs. Kloid - DEM Battles 2019 fase grupal

Stick vs. El Menor - DEM Battles 2019 cuartos de final

Stick vs. Black Code - Final Soporte Alterno 2020

Stick vs. Skill - Final Nacional Red Bull 2020