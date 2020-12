Skone: Me gustaría batallar en la final contra Aczino

El último sábado 23 de octubre, Skone levantaba por segunda vez en su vida el campeonato de la Red Bull España. Antes ya la había ganado en 2016, mismo año en que consiguió en Perú el título mundial de la Batalla de los Gallos. A más de un mes de su consagración, el freestyler malagueño espera con ansias el siguiente reto: el anhelado, y aún no obtenido por nadie, bicampeonato internacional.

Desde la Casa de Red Bull Batalla de los Gallos en República Dominicana, el lugar donde todos los clasificados a la gran final internacional esperan el día del evento, Skone nos cuenta cómo ha afrontado su bicampeonato, con qué ambición llega este año al torneo y revela que se ve compitiendo en la final contra Aczino, el otro gran favorito.

¿Cómo comparas tu campeonato nacional del 2016 con el de este año?

El Skone que ganó este año es alguien que tiene más experiencia internacional sobre todo, más completo como artista y freestyler: es una caja llena de experiencia. El del 2016 llevaba muchos años participando, haciendo muchas batallas, era mi profesión, pero aún no ha nivel élite como ahora. Digamos que en 2016 igual tenía más hambre, porque tenía todavía todo por demostrar y ahora ha sido más por reivindicación que otra cosa.

Y, ¿hay una ambición distinta del Skone del 2008 con el actual?

La diferencia es que el Skone del 2008 no tenía ningún tipo de ambición. Primero porque esto no podía ser ni de lejos una profesión. Entonces yo me divertía, para mí era más la experiencia de montarme en un avión, estar en un hotel solo y rapear para más de 100 personas. Yo iba a disfrutar. A mí me daba igual perder en primera o segunda (ronda). En 2008 era la ilusión pura.

Ahora ya, evidentemente, con todo lo que he vivido, uno ya sabe tomárselo de manera más profesional, pero igualmente trato de que esa ambición no consuma mi bienestar. Es decir, estoy acá en República Dominicana, en un lugar paradisiaco, con compañeros que echaba un montón de menos. Voy a disfrutar y pasarla bien, no voy a estar todo rato metiéndome presión a mí mismo. Si gano, genial y si no gano, también está todo bien. Voy a ir a con todo, pero tampoco me voy a boicotear con presión y nada de eso, sino a divertirme.

Skone llega mentalizado a esta final en República Dominicana y con las miras en el bicampeonato internacional. Foto: Red Bull Batalla de los Gallos

Con los años que tienes activo, ¿cómo has visto el crecimiento del freestyle hasta lo que es ahora?

Yo creo que he visto el nacimiento y crecimiento de un bebé que era el freestyle. Que antes no tenía brazos, que sería la logística; que no tenía piernas, que serían los circuitos (de competencia); y que no tenía cabeza, que sería la profesionalidad, el saber que podemos dedicarnos a esto como un trabajo.

Esto último es lo más importante y una de las cosas que me hace sentir más orgulloso (...) es que hemos conseguido que esto sea una profesión a base de luchar mucho, improvisar mucho, tener que hablar con marcas y empresas y organizar nuestras propias movidas.

Hoy en día, gracias a eso muchos chicos pueden dedicarse al freestyle, porque saben que es una profesión. Eso es lo mejor. Más allá de ganar o perder, hemos creado un movimiento mundial donde no había nada.

¿Consideras que ahora al freestyle debe ser visto como un deporte o una expresión cultural?

Yo creo que es un híbrido, porque es una expresión artística y el arte se compone de las emociones personales que tiene cada uno. Y por otro lado son competencias que te ponen a prueba y se te evalúan, teniendo que estar preparado física y mentalmente.

¿Crees que la ausencia del público afectaría un poco tu desempeño?

No. A mí me gusta enfrentarme a retos y estímulos y este lo tomo como uno nuevo con el cual jugar.

¿Qué significó para ti volver a la Red Bull y ganar tu bicampeonato en España?

Yo me apunté a Red Bull porque como habíamos dejado la FMS y por la COVID-19 habíamos tenido pocos eventos, la gente que me sigue no me iba a ver en muchos sitios. Entonces, me dije: “hago este sacrificio”, porque en verdad yo no había regresado (a competir a la Batalla de los Gallos,) ya que es un espacio que respeto tanto que sé que en determinado momento no me merecía la pena psicológicamente.

A mí me da igual perder una God Level, pero una Red Bull, no. El hecho de apuntarme (a la final de España 2020) y que me haya ido tan bien, encima de una manera tan evidente y resolutiva, me puso super contento. Las lágrimas de ese día, que parecía que me hubieran dado un Óscar, eran más de liberar tensión.

Poniéndote en el papel de espectador, ¿qué enfrentamientos te gustaría ver en esta internacional?

Pues me gustaría ver un Aczino vs Bnet, Rapder vs VallesT y SNK vs Yartzi. En esta última, creo que estos dos vienen teniendo un crecimiento súper rápido y veloz, y me gustaría ver en qué puntos se encuentran cada uno y cómo explota.

Y a ti, ¿en qué batalla te ves?

Me gustaría una final con Mau (Aczino).

¿Cómo ves al representante peruano? ¿Te gustaría competir con Stick?

Sí. Además, Stick me parece que es bastante parecido a lo que yo hago en el sentido de que es muy ingenioso, tira mucho hacia las barras y los doble sentidos. Y estaría divertido, pero realmente me gustaría competir contra cualquiera. Menos, evidentemente, Bnet porque es de España y en caso entrara Blon como reserva, tampoco.

Skone es el actual campeón de la Red Bull España, tras vencer a Skone en la final. Foto: Red Bull Batalla de los Gallos

¿Consideras que hay una mayor presión al ser una final internacional con tantos bicampeones?

No. Yo estoy tranquilo porque soy el único al que no le puede tocar Skone, así que el problema es de ellos.

¿Cómo ves tus proyectos a futuro con la Red Bull después del 2020? ¿Participarías en 2021?

Depende mucho de lo que pase con esta Final Internacional. Lo que tengo claro es que yo jurado de la Red Bull no voy a hacer. Lo voy a intentar por todos los medios (negarme), a no ser que la misma organización me lo pida de forma personal.

Lo que pasa es que uno a veces acepta para que Red Bull no se vea obligado a meter, por ejemplo, a Jennifer López de jurado. Pero ocurre que uno se suma con, creo, el conocimiento y la experiencia que tiene para dar servicio a la comunidad del freestyle y esta misma comunidad te la devuelve atacándote en redes.