El español Blon ganó el cypher de Red Bull Final Internacional 2020 y tendrá la primera chance de ingresar a la ‘Inter’. El hispano que se desempeña en FMS España venció al peruano New Era y al mexicano Yoiker y será la primera opción en caso alguno de los 16 participantes no pueda presentarse.

“Hoy hemos hecho el triangular para elegir el orden de los suplentes de la Inter. He ganado mis batallas contra Yoiker y New Era, así que estoy de primer reserva. Yoiker segundo y New Era tercero. Espero que a nadie le pase nada y puedan competir los 16 principales”, manifestó Blon en su cuenta de Twitter.

Lastimosamente para el freestyle peruano, el joven New Era tiene muy pocas chances de participar en la Final Internacional a disputarse el sábado 12 en República Dominicana al quedar en la última plaza; sin embargo, cualquier cosa puede suceder.

El representante peruano que sí estará es Stick. El bicampeón peruano de Red Bull tendrá una nueva oportunidad de representar al país en una Internacional. Ahora con mucha más experiencia, títulos y con un gran presente en FMS Perú, el representante de SJL espera ir con paso firme al certamen.

Red Bull Batalla de los Gallos - Clasificados a la Internacional 2020

- BNET (España)

- VALLES T (Colombia)

- ACZINO (México)

- ACERTIJO (Chile)

- SNK (Costa Rica)

- RAPDER (México)

- EXODO LIRICAL (R. Dominicana)

- SKONE (España)

- YARTZI (EE.UU)

- ELEVN (Colombia)

- STICK (Perú)

- MAC (Ecuador)

- TATA (Argentina)

- NAICEN (Uruguay)

- MINOS (Bolivia)

- SHIELD MASTER (R. Dominicana)

Reservistas:

- BLON en primer lugar (España)

- YOIKER en segundo lugar (México)

- NEW ERA en tercer lugar (Perú)

Horarios de la Red Bull Batalla Internacional 2020

Perú: 14:30 hrs

Costa Rica, México: 13:30 hrs

Colombia, Ecuador: 14:30 hrs

Bolivia, USA, República Dominicana: 15:30 hrs

Argentina, Chile, Uruguay: 16:30 hrs

España: 20:30 hrs

¿Dónde ver en vivo la Red Bull Internacional 2020?

Podrás seguir EN VIVO y EN DIRECTO la gran Final Internacional de la Batalla de Gallos por Movistar Deportes (canal 3 en Perú); asimismo, como de costumbre, Red Bull pone a disposición su cuenta oficial de YouTube y Red Bull TV para seguir el evento. La República Freestyle también traerá el minuto a minuto del magno evento de freestyle.

Streaming y transmisión en vivo del Red Bull Internacional 2020

Streaming: YouTube Red Bull Batalla de los Gallos

Transmisión TV en Perú: Movistar Deportes (003 y 703)