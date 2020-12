BTA no irá a la Final Internacional de Red Bull como reserva

La Final Internacional de la Red Bull Batalla de los Gallos 2020 sufre una nueva baja. El español BTA confirmó que no podrá asistir a la gran cita del freestyle en habla hispana a disputarse el próximo sábado 12 de diciembre en República Dominicana.

“Finalmente no podré viajar como reserva a la Internacional de Red Bull. Quiero dejar claro que en todo momento he hecho lo posible por ir, pero no es algo que esté en mi mano. Por lo que solo me queda desearle suerte a los chicos y disfrutarla desde aquí”, expresó BTA en primer término.

Voy a abrir directo respondiendo a preguntas y charlando con vosotros durante una hora y pico a ver si me despejo un poco, por aquí ando!!https://t.co/9OBxqC5cVx — AlfonBTA (@AlfonBTA) December 5, 2020

“Prácticamente no puedo viajar por motivos burocráticos, en mis historias de Instagram doy los detalles, me gustaría remarcar el trato que ha tenido @redbullbatalla en todo momento conmigo, incluso llegando a postergar mis viajes a la espera de ver si podía asistir”, completó.

La organización de Red Bull aún no se ha manifestado al respecto. Si bien algunos especulan con la posibilidad de que otro freestyler acceda en lugar del español, la gran mayoría de participantes, jueces y demás ya se encuentran en Dominicana o viajando hacia la sede.

Jurado para la Final Internacional 2020

Red Bull confirmó a sus cinco jurados para la gran Final Internacional 2020 en República Dominicana. Muphasa de Argentina, Arkano de España, Blazzt de Chile, Jony Beltrán de México y Mozart La Para del país anfitrión han sido elegidos para votar objetiva y responsablemente.

“Un jurado excepcional pone el broche final al talento de la Internacional 2020. Repasa la lista de jueces confirmados para el próximo 12 de diciembre”, así lo comunicó Red Bull en su página oficial. Días atrás, en sus redes sociales, la organización colocó varias opciones para que la gente vote. Ahora, la decisión ya está tomada.