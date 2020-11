Este fin de semana tendremos FMS España y FMS México. Dos de las cinco ligas de Urban Roosters retoman la actividad con batallas extraordinarias entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre.

En España, la Freestyle Master Series ofrecerá su quinta jornada, con una batalla imperdible. Bnet, actual puntero del certamen, se enfrentará a Zasko. Este último fue uno de los pocos que pudo ganarle a Bnet en FMS España 2019, por lo que esta batalla tendrá un condimento extra. Asimismo, si Zasko gana (además de quitarle el invicto), se colocará a un punto del primer lugar de la tabla.

Los otros enfrentamientos en el país ibérico son los siguientes: Sweet Pain vs. Errecé, Mr. Ego vs. MNAK, Gazir vs. Khan y Tirpa vs. Blon. Del sexto puesto al décimo, solo hay cuatro unidades de distancia. Lo mismo que del quinto lugar al primer puesto del certamen 2020. Competidores como Blon y Khan deberán ganar si quieren seguir con chances de quedarse para el 2021.

Respecto a México, la liga que aún tiene a Aczino como vigente campeón propone duelos interesantes que podrían empezar a definir a los MC’s que pelearán por el título 2020 y a los que lucharán por el descenso y el play-off.

Lobo Estepario es el líder con 9 puntos. El freestyler ‘hardcore’ ha ganado -sin réplica- todos sus enfrentamientos. En esta ocasión, batallará ante B.One, uno de los recientemente ascendidos, quien se coloca en la octava posición con tan solo una unidad. El segundo lugar, RC (quien tiene 7 puntos), se enfrentará a Zticma, el actual colero del certamen con 0 puntos.

Jony Beltrán vs. Potencia, Skiper vs. Yoiker y Rapder vs. Garza completan la cuarta fecha de la Freestyle Master Series en tierras aztecas. ¿Tendremos nuevo puntero cuando finalice dicha jornada?

FMS España - Batallas de la jornada 5

BNET vs. ZASKO

GAZIR vs. KHAN

SWEET PAIN vs. ERRECÉ

MNAK vs. MISTER EGO

TIRPA vs. BLON

FMS México - Batallas de la jornada 4

LOBO ESTEPARIO vs. B.ONE

RAPDER vs. GARZA

YOIKER vs. SKIPER

JONY B vs. POTENCIA

RC vs. ZTICMA