FMS Perú ofreció su quinta fecha el pasado viernes 20 de noviembre. En esta nueva jornada, la competición ofreció batallas espectaculares, rendimientos sorpresivos y todo tipo de imprevistos resueltos con gran creatividad. Sin duda, el MVP de la noche se lo llevó Metz. El host se atrevió a lanzar un beatbox tras un problema con las bases de DJ Dmandado y dio la nota en todo el mundo.

Asimismo, Jaze y Stick ofrecieron la batalla del año en Perú. Un duelo de estilos contrapuestos que se estiró hasta una segunda réplica. Cada uno ofreció lo mejor de su repertorio y salió un batallón, destacado por competidores y analistas en varios países. El 4x4 entre ambos fue épico, con bastantes argumentos, flow y puesta en escena.

Otra gran sorpresa fue la actuación de Nekroos. El otrora campeón de God Level 3vs2 2019 (junto a Jaze y Choque) se destapó y ofreció su mejor performance en lo que va de FMS Perú. Su ‘víctima’ fue Choque, quien padeció del ‘nivelazo’ de Nekroos, lleno de agresividad, punchlines e ideas ingeniosas.

Por si fuera poco, la liga ve el resurgir de New Era. El joven freestyler que hasta hace un par de fechas estaba último se recuperó tras sumar 6 puntos de 6 posibles en las últimas jornadas. New Era venció de manera directa nada más y nada menos que a Stick (último campeón nacional de Red Bull) y Skill, una de las revelaciones del año, quien lamentablemente para sus intereses bajó su nivel. New Era venció a los dos finalistas de la Batalla de los Gallos y confirma que va por más.

FMS Perú - Resultados fecha 5

• STRIKE le ganó a JOTA tras dos réplicas

• JAZE le ganó a STICK tras dos réplicas

• NEKROOS le ganó a CHOQUE de manera directa

• RAMSET le ganó a LITZEN tras dos réplicas

• NEW ERA le ganó a SKILL de manera directa

FMS Perú - tabla de posiciones tras la quinta jornada

1) JAZE - 10pts

2) NEKROOS - 10pts

3) STRIKE - 9pts

4) STICK - 8pts

5) NEW ERA - 7pts

6) CHOQUE - 7pts

7) SKILL - 6pts

8) RAMSET - 6pts

9) JOTA - 6pts

10) LITZEN - 6pts

FMS Perú - Clasificados a la FMS Internacional 2020/21

- JAZE

- STICK

- NEKROOS

- STRIKE

*Recordamos que están clasificados a la primera fase del certamen internacional, aún sin país y fecha confirmada.