Se confirmó lo que se venía especulando en las últimas horas. Jaze anunció que no participará de la Final Nacional 2020 de la Red Bull Batalla de los Gallos en Perú. El campeón del evento en el 2018 manifestó en sus redes sociales que temas personales lo decidieron a tomar esta dura decisión.

“Quería comentarles que no voy a estar en la Final Nacional de Red Bull de mañana por temas personales. No tenía el tiempo para realizar las actividades y se me cruzaba con cosas del disco. Lo siento por los que me querían ver tirando rimas. Todavía me quedan algunas 'fechitas’ de FMS para rapearles”, manifestó Jaze.

Asimismo, confirmó que no se presentará para tocar en vivo en el medio del evento. “No haré ningún show musical como se venía especulando. Toco con una banda y la veía verde por eso. Igual, no era algo que estuviese en los planes”, completó

El actual puntero de la FMS Perú 2020 es, hasta el momento, la única baja de la Red Bull para el día de mañana, 7 de noviembre, cuando la Final Nacional inicie desde las 18:30 hrs. Ramset Tovar será el MC que lo reemplace. Él es uno de los participantes de la Freestyle Master Series en nuestro país.

“La decisión ya la tenía tomada, pero no podía anunciar nada hasta que la organización de Red Bull lo haga antes. Hubiera sido poco responsable de mi parte ir sabiendo que tenía tantas obligaciones, por eso decidí dar un paso al costado. Gracias por entender”, sentenció el artista.

La Final Nacional del evento en nuestro país se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO por YouTube, Red Bull TV y Movistar Deportes desde las 18:30 hrs. ¿Quién se consagrará como campeón y nos representará en la Final Internacional del 12 de diciembre en República Dominicana?