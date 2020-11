Trueno, Bizarrap y Lit Killah serán los jueces de la Red Bull Argentina 2020.

Una noticia que sorprendió a los aficionados y medios especializados en freestyle. Trueno, Bizarrap y Lit Killah serán quienes conformen el jurado oficial para la Red Bull Argentina 2020. El último campeón del certamen, uno de los productores de trap más reconocidos del momento y un exfreestyler y ahora artista urbano y streamer serán los encargados de impartir justicia en la competición.

La final a disputarse el próximo sábado 21 de noviembre en Argentina ha tenido muchas novedades y cambios en las últimas horas. En en caso de cada uno de los jueces, la afición albiceleste siente que podrían haber realizado otra elección. Los tres jueces hoy en día están más ligados al género del trap que al rap o al freestyle mismo. ¿Serán la mejor opción?

Asimismo, el día de ayer Papo confirmó que se bajaba de la Final Nacional. “Red Bull, como dice su eslogan, le da alas a sus competidores. Hoy por hoy, no necesito estas alas. Cuando me inscribí, fue algo totalmente emocional, pero me he dado cuenta que tengo otras prioridades y por eso me bajo”, manifestó el marplatense.

Antes de ayer, MKS, otro competidor asiduo a las competencias en Argentina, confirmó que también se bajaba del máximo evento del ‘free’ en habla hispana. “Es una decisión tomada, nos vemos en la FMS. Los quiero”, expresó Marcos Mansilla.

Como reemplazos están dos caras poco conocidas en el panorama actual: MP y Kusa. “Los suplentes @MP_ElJuvenil y @lastetasdekusa ocuparán los lugares de Papo y MKS en la Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2020”, se lee en la publicación oficial de Red Bull en Instagram.

Lista oficial de Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2020

• ACRU

• CACHA

• ZAINA

• STUART

• DANI

• SUB

• WOLF

• MECHA

• KLAN

• ROMA

• TATA

• NACHO

• BRASITA

• TIAGO

• MP

• KUSA