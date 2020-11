Una dura baja. Papo acaba de confirmar mediante Twitch que no asistirá a la Final Nacional 2020 de la Red Bull Batalla de los Gallos en Argentina. El experimentado MC afirmó que ganar este evento no le cambiaría la vida y que considera que es injusto tomar un lugar en comparación a otro que daría lo que fuese por tener una chance.

“Red Bull, como dice su eslogan, le da alas a sus competidores. Hoy por hoy, no necesito estas alas. Cuando me inscribí, fue algo totalmente emocional, pero me he dado cuenta que tengo otras prioridades y por eso me bajo”, manifestó el marplatense.

“Siempre que tomo una decisión, pongo en una balanza qué tan bueno, es lo bueno y qué tan malo, es lo malo. Hoy para mi hay un solo escenario en el que terminaría feliz: ganando absolutamente todas las batallas de manera clara. Si, por ejemplo, me gano mucho odio que no estoy dispuesto a definir por un resultado, no valdría la pena. Me siento lleno emocionalmente y no creo que deba buscar incomodidad”, completó.

El día de ayer, MKS, otro competidor asiduo a los eventos en Argentina, confirmó que también se bajaba del máximo evento del ‘free’ en habla hispana. “Es una decisión tomada, nos vemos en la FMS. Los quiero”, expresó Marcos Mansilla.

