MKS confirmó que no va a la Red Bull Argentina y es la primera baja para la Final Nacional 2020

Noticia de último minuto: MKS confirmó que no asistirá a la Final Nacional 2020 de la Red Bull Batalla de los Gallos en Argentina. Uno de los clásicos competidores de las plazas argentinas manifestó esta decisión hace algunas horas y no dio mayor detalle al respecto.

“Aparezco un ratito por Instagram para decirles que no voy a estar en la Final Nacional de la Red Bull de este año, así que nada, los quiero mucho y nos vemos en la próxima fecha de Freestyle Master Series”, declaró el excompetidor de El Quinto Escalón en su país.

Con esta baja, se amplía un cupo para la Nacional argentina de este año, a disputarse el próximo 21 de noviembre. Antes de esta noticia, se confirmó que Misionero no será host de la Batalla de Gallos y que incluso se alejará de las competiciones. En su reemplazo, aparece Taty Santa Ana.

“Con casi diez años en la escena Hip Hop y después de haber pisado casi todas las plazas del país, Taty Santa Ana estará hosteando la Final Nacional de Red Bull en Argentina”, se lee en el comunicado oficial de la empresa. Además, Coscu y Dtoke serán los comentaristas oficiales del evento en directo.

Quedará pendiente conocer al último clasificado para la Nacional 2020 de Red Bull en el país rioplatense. Muchos fanáticos piden que se incluya al histórico Sony, pese a que él manifestó abiertamente su descontento con la organización, pues considera que no lo quieren tener en cuenta. “Ya les dije amigos que no se hagan ilusiones con Red Bull. No hay cuestiones de talento ni de rap ahí, hay cuestiones de una sola persona que no quiere hablar conmigo y delega a personas para hablar directamente”, manifestó el otrora campeón de Red Bull Argentina.

MKS NO VA a Red Bull



A través de sus redes sociales anunció que no participará en la Final Nacional de Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/qxSWAqc0cG — Entre Rimas y Gallos (@rimasygallos) November 2, 2020

Lista oficial de Red Bull Batalla de los Gallos Argentina 2020

• ACRU

• PAPO

• CACHA

• ZAINA

• STUART

• DANI

• SUB

• WOLF

• MECHA

• KLAN

• ROMA

• TATA

• NACHO

• BRASITA

• TIAGO

*Pendiente el último cupo para la Final Nacional tras la salida de MKS.