“Jugador del Año”, la nueva canción de Acru y Trueno producida por Bizarrap.

View this post on Instagram

TRUENO x BIZARRAP x ACRU🔥 "Jugador del año” Ya disponible!!! Muy contento de sacar esta primer bomba junto a @trueno y @bizarrap. Es muy valioso saber que este tema fue pedido para ser la cortina musical de La Liga Argentina de Fútbol y que estos wachos están saliendo del potrero a primera. Gracias a mi negro @el.haze por pinchar y poner su firma como Dj en esta jugada tan especial. Otro paso más para el Rap Nacional🇦🇷🏆