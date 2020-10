Red Bull Batalla de los Gallos 2020: Los clasificados a la Final Internacional 2020

View this post on Instagram

Y tenemos nuevo bicampeón nacional de #RedBullBatalla España - @SkoneTheBigFish se la lleva tras vencer a @Blon_doblefilo en una final épica y estará en la Final Internacional de #RedBullBatalla 2020 representando a su país junto a @akaBnet. - ¡Vaya nacional de locos hemos tenido familia! - GRACIAS por todo. 🙌 - 📸 @gtripodo - #HipHop #Rap #RedBull #España #Skone #Musica #Español #Freestyle #Malaga