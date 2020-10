FMS Argentina EN VIVO: horarios, batallas confirmadas y cómo ver la tercera jornada

View this post on Instagram

@Nacho.augenuino, @sub.triforifai y @juanortelli fueron parte de la tercera rueda de prensa de la temporada. 👏🏻 . 📺 Este sábado 17 de octubre no te pierdas la tercera fecha de la liga, sólo por el canal de YouTube de @urbanroosters . @claroargentina @axeargentina . #Nacho #Sub #JuanOrtelli #FMSArgentina #UrbanRoosters