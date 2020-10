Chuty y Dj Verse dan positivo por coronavirus y se pierden la Final Nacional de Red Bull

Una baja que se siente en la Final Nacional Red Bull Batalla de los Gallos España 2020. La mañana de este jueves 15 de octubre, el rapero español Chuty publicó en su cuenta de Twitter un mensaje informando a sus seguidores que dio positivo por coronavirus, por lo que no participará en el evento.

“He dado positivo en el PCR que nos han realizado. Sintiéndolo mucho, no estaré mañana compitiendo en la Red Bull Batalla de los Gallos”, tuiteó el freestyler. “Lo siento por quien quería verme, yo también tenía ganas y he intentado ser lo más cuidadoso posible”, agregó su mensaje".

Por lo pronto, la organización del torneo ha anunciado que Chuty no tendrá reemplazo, por lo que solo podrán participar los competidores que den negativo en el test. Sin embargo, este freestyler no es la única baja en la Final Nacional Red Bull Batalla de los Gallos España 2020.

Hace algunos días, el rapero BTA también dio positivo por la COVID-19 y tuvo que retirarse de la competencia. Lo propio con DJ Verse, quien también ha dado positivo en la prueba del coronavirus.

“En la última prueba PCR que me he realizado he dado positivo en COVID-19. Por ese motivo no estaré en la última oportunidad ni en la final de Red Bull”, escribió en su Twitter el dj del campeonato.

