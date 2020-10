La tercera fecha de FMS Argentina 2020 se celebrará este sábado 17 de octubre. Esta nueva jornada, como de costumbre, traerá batallas increíbles y con estas se empezará a alinear la tabla de posiciones que mantiene a Stuart como único líder del campeonato argentino de freestyle por Urban Roosters.

Dtoke vs. Nacho - fecha 3 de FMS Argentina

Este enfrentamiento será uno de los más picantes en la tercera jornada de la liga argentina. Dtoke lo derrotó en el 2019 tras un resultado polémico para la afición. Nacho se plantó ante el otrora campeón nacional y mundial de Red Bull y lo hizo realmente bien. Lastimosamente para sus intereses, el jurado determinó que el resultado se lo lleve el ‘Dto’. ¿Conseguirá Nacho su tan ansiada revancha?

El actual momento del ‘Gallo de Morón’ es impecable. Lleno de técnicas y mucho flow, Nacho buscará una nueva victoria que lo posicione en puestos de FMS Internacional. Dtoke, por su parte, debe una batalla ante Sub y de conseguir un triunfo frente al rival de turno se podría colocar en el top 3.

Stuart vs. Klan - fecha 3 de FMS Argentina

Batallón. Dos de los mejores MC’s en el inicio de FMS Argentina 2020 se verán las caras el 17 de octubre. Klan le cerró la boca a todos los que decían que su nivel, sin público, se vería mermado. El histórico freestyler argentino viene de un triunfo crucial ante Papo y de una gran performance ante Mecha, pese a la caída.

Stuart, por su parte, buscará un nuevo triunfo sin réplica para asegurar el liderato del certamen. Su nivel sigue manteniendo los detalles brillantes y poéticos de la temporada anterior. Ahora, le agregó un nivel de confianza que se venía abajo por momentos en el 2019. Sin duda, es uno de los candidatos a llevarse el anillo y la copa a fin de año.

Cacha vs. Mecha - fecha 3 de FMS Argentina

Intensidad al 100%. Nos espera un gran duelo entre Cacha y Mecha por la fecha 3 de la Freestyle Master Series en Argentina. Ambos llegan de perder sus últimos enfrentamientos y buscarán el triunfo directo para seguir en la parte alta de la liga. Cacha tuvo una decente actuación ante Wolf. Más de uno consideraba su triunfo antes de la réplica; sin embargo, terminó cayendo ante uno de los ascendidos.

Mecha hizo un batallón espectacular ante Stuart; sin embargo, se fue con las manos vacías. Maturín demostró que no es menor que cualquiera y que será muy difícil ganarle. Tras una actuación memorable, el joven MC buscará a como de lugar el triunfo ante su amigo Cacha. En el escenario, no hay amistad que valga.

Sub vs. Wolf - fecha 3 de FMS Argentina

Otro que dejó buenas sensaciones en el inicio de FMS Argentina fue Sub. El mendocino ofreció una buena presentación ante Papo, pero no fue suficiente -según la mayoría de jueces- para extender el enfrentamiento a una réplica. Wolf por su parte, no ha demostrado su mejor nivel, pero ya tiene un triunfo en esta liga. Ante Dtoke, luchó hasta el final y mereció mejor suerte; escenario contrario, sin dudas, ante Cacha.

¿Cuál es el precedente entre ambos en batallas oficiales? sin duda la más importante e icónica es la final que disputaron en el 2019 por el título nacional de Cruce de Campeones. En dicha definición, Wolf venció a Sub. ¿Se repetirá el mismo resultado?

*A falta de confirmación oficial, el último duelo de la tercera jornada de FMS Argentina lo protagonizarían Papo y MKS. Tras algunas exhibiciones dadas en esta y otras ligas, no se puede asegurar que dicho enfrentamiento vaya a darse hasta que Urban Roosters y/o la liga lo publiquen en sus redes oficiales.

