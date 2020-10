Uno menos. La Final Nacional de Red Bull Batalla de los Gallos España 2020 tiene una gran baja. Se conoció hoy que BTA, reconocido MC español, dio positivo por COVID-19 y no podrá estar este viernes 16 en el evento de freestyle.

“Os traigo una noticia un poco cruda, pero me veo en la obligación de ser transparente. Llevo una semana bastante enfermo y efectivamente mis sospechas eran ciertas, he dado positivo en COVID-19. Por ahora me estoy recuperando poco a poco, os iré informando, cuidaos por favor”, expresó BTA por medio de sus redes sociales.

Tras eso, la organización de Red Bull confirmó que La Última Oportunidad, evento que clasifica a los MC’s pendientes a la Final Nacional de España, ofrecerá un cupo más tras la baja de BTA. De esta manera, no serán 13 sino 14 los freestylers con chances de clasificarse. Los que ya están con un cupo asegurado en la final son Sweetpain y Force.

“Creo que tengo que ser responsable con mis compañeros, por lo que con todo mi pesar no asistiré a la nacional de Red Bull. Me confiné a la mínima sospecha por lo que todo mi círculo incluyendo familia y amigos están bien, que al final es lo que me importa. Gracias por el apoyo”, agregó BTA.

Asimismo, entre las bajas más significativas de los postulados, además de Zasko (actual campeón nacional), están Kensuke, Baron, Dani y Mr. Ego, quien confiaba en integrar esta lista en búsqueda de una plaza a la Final Nacional 2020. La Última Oportunidad se disputará el viernes 16 de octubre, un día antes de la gran Final Nacional, que dará al campeón un cupo a la Internacional.

Lista oficial de Red Bull Batalla de los Gallos España 2020

• TIRPA

• HANDER

• GAZIR

• VIVI

• SARA SOCAS

• ELEKIPO

• BOTTA

• NQP

• SKONE

• SRK

• VEGAS

• HARON

• CIXER

• MNAK

• KHAN

• ZANCO SHADOW (Venezuela)

• CHUTY

• REUTO

• BLON

• JESUS LC