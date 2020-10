El despertar de New Era en FMS Perú

New Era despertó. El freestyler del Rímac venció a Stick (que en ese momento se encontraba puntero) de manera directa y consiguió su primera victoria en FMS Perú 2020. Por si fuera poco, fue reconocido como el MVP de la cuarta jornada, superando las actuaciones de Jaze y Strike, quienes ofrecieron un altísimo nivel.

Este gran enfrentamiento se caracterizó por el doble tempo, puesta en escena y flow de New Era. No quiere decir que Stick no haya filudo bien, pero lo del joven rapero fue superlativo. Desde el inicio New Era se mostró sólido, se notaba el hambre de triunfo en comparación a jornadas anteriores.

Stick pudo equiparar la batalla; sin embargo, New Era empezó con su consagración del día. “Si tu te mueres yo no lo celebro, viajo al pasado para poder detenerlos”, rimó el joven rapero en la temática Apocalípsis. Uno de los primeros grandes detalles del día para él.

Pero la batalla se terminó de ‘romper’ en los minutos a sangre. Un nivel superlativo de New Era respecto al doble tempo, fluidez y coherencia fue el detonante para su rival de turno. “Podría haber sido ladrón o un sicario, pero en el Rimac yo nací siendo todo lo contrario. Y sin haber matado me respeta todo el barrio” y “Dime Stick de que sirve ser erudito a la fuerza, si no tienes tema de conversación cuando se te conversa” fueron improvisaciones decisivas para el aún colero de FMS Perú.

Tras haber mostrado un gran nivel en la Red Bull Exhibiciones Online 2020, New Era decayó muchísimo en sus primeras presentaciones en la liga peruana de freestyle. Muy pocos tenían una victoria ante el puntero de FMS Perú; sin embargo, se mentalizó y salió a rapear como él bien sabe. De aquí en adelante no será subestimado.