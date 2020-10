FMS Perú: las cinco batallas de la cuarta jornada [PREVIA]

View this post on Instagram

TERCERA BATALLA CONFIRMADA DE LA JORNADA 4 @jota.shoy VS @choque.mc El MVP de la jornada pasada se enfrentará al representante del sur de Lima, ambos buscarán quedar entre los primeros puestos al sumar de tres. Fotos: @fmedinaeff Presentado por @entel_peru MAKE IT REAL @urbanroosters