“Luego de tres jornadas llenas de nivel, los 10 mejores freestylers del Perú buscarán consolidarse y subir posiciones en la liga”, así presentó FMS Perú el poster oficial de la cuarta fecha, que se disputará el sábado 3 de octubre. Definitivamente, es la Freestyle Master Series que más rápido avanza, por ende, ya se va formando

La primera batalla en confirmarse fue el duelo que protagonizarán Jaze y Ramset. Esta batalla tiene más de un condimento especial, pues no será la primera vez que se enfrenten, además que el ganador podrá dejar relegado al otro en la tabla de posiciones.

Se enfrentaron más de una vez, incluso son cuatro batallas que el público nacional aficionado al estilo libre recuerda. De las cuatro, tres han sido para Ramset: Homosapiens, Copa Camet y Rapstyle 2018. Jaze se llevó el primer duelo entre ambos, en 2017, ocurrido en Rapstyle. Si bien el saldo es para Ramset, la actualidad indica que las cosas han cambiado.

Posteriormente se confirmó el duelo entre New Era y Stick. Esta batalla marcará un punto de quiebre para New Era, quien no ha podido ganar en lo que va del certamen. De ganar, podrá equipararse al grupo de MC’s con cuatro unidades; de perder, será el candidato número 1 para el descenso. Stick, por su parte, viene de ganarle a Litzen y aún tiene un enfrentamiento pendiente ante Nekroos. Ganando estos duelos, podría ubicarse como puntero de la FMS Perú.

Jota vs. Choque es otra batalla pactada para esta cuarta jornada de FMS Perú. “El MVP de la jornada pasada se enfrentará al representante del sur de Lima, ambos buscarán quedar en la primera ubicación al sumar de tres”, así presentó la organización este duelo picante. Choque viene de menos a más, mientras que Jota buscará consolidar su estilo lleno de flow con una buena cuota de agresividad.

El último enfrentamiento que confirmó FMS Perú por redes sociales es el que protagonizarán Litzen y Nekroos. Esta batalla puede marcar algo importante para ambos: quien gane podrá relegar al otro en búsqueda del primer lugar. El que tiene todo por ganar es Nekroos, quien debe un duelo ante Stick. De perder, aún podría recuperarse con esta batalla pendiente; asimismo, Litzen sabe que este choque es trascendental para tentar un puesto en FMS Internacional y colocarse en el podio. Lindo duelo entre MC’s sumamente agresivos.

Finalmente queda la batalla entre Skill y Strike. El puntero del certamen batallará ante un freestyler irregular, pese a que ganó dos de sus tres batallas. Strike tiene la gran posibilidad de escalar en la tabla de ganar a Skill, quien por su parte buscará sentenciar el enfrentamiento sin réplica para evitar que Jaze y Jota lo alcancen. Ambos protagonizaron uno de los mejores duelos de la Red Bull Perú 2019, donde ganó Skill. ¿Tendrá revancha Strike?