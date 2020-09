Una nueva ola de polémicas salpicó tras la jornada 2 de FMS Argentina 2020. Algunos de los competidores tuvieron palabras agrias tras el veredicto de los jurados en esta nueva fecha. Papo, Cacha y MKS consideraron que sus resultados no se ajustaron a la realidad. Los tres cayeron derrotados frente a Klan, Wolf y Nacho, respectivamente.

“Sentí que gané la batalla, me sentí ganador. Creí que máximo darían réplica, siento que me fui ganador igual. Independientemente del resultado, quiero saludar a Nacho, me pone muy feliz que haya ganado los tres puntos. Disfruté y me fui súper feliz por cómo rapeé”, manifestó MKS tras su participación en FMS Argentina.

Por otra parte, Papo estuvo en una transmisión espectacular junto a Misionero y Cacha tras la segunda fecha del evento de Urban Roosters. Ahí, se dieron un rato para hablar del duelo entre Cacha y Wolf. “Yo creo que ganó Cacha por mucho, lo dije en vivo, pensé que había ganado”, manifestó Papo. Cacha tuvo las mismas sensaciones. “Creo que la gané, justo estábamos hablando de cómo uno construye las rimas y eso estuvo presente en mi”, completó Cacha.

Papo nuevamente intervino, pero esta vez para mencionar lo que fue su duelo ante Klan, donde dio detalles de diversas cosas que pasan en el escenario y cómo se siente un MC que considera tiene todo en contra. “Creo que el resto de competidores alienta mucho más al que consideran más débil. De pronto siento que todos le festejan una rima que no rimó a Klan y me enojo muchísimo”, expresó ‘La Bestia del Hardcore’.

Lo cierto es que el ambiente en las batallas de freestyle ha cambiado. La escena se tornó mucho más profesional y competitiva, eso hace que los miles de fanáticos al ‘free’ tengan voz en redes sociales para expresarse como más lo sientan. Lamentablemente, muchos comentarios están llenos de ira y odio, algo que no dejó pasar Mecha al enterarse que insultaron a Stuart por el veredicto de su batalla.

“¿En serio lo están odiando? háganse ver todos los que les da la cara de ‘hatearlo’ al Stuart", expuso Mecha en su cuenta de Twitter, citando el tuit de Stuart donde se lee lo siguiente: “Ya me habían hablado de los peligroso que se vuelve ganar batallas. Por eso, para el odio que llega hoy, tenía preparado un domo de madurez que evita todo eso, aunque dejé una ventanita por donde el amor seguirá entrando. No me van a retirar tan fácil”.