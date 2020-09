El sábado 26 de septiembre seremos testigos de una nueva jornada de Freestyle Master Series Argentina 2020. La fecha 2 del evento de Urban Roosters en el país albiceleste trae consigo cuatros batallas estelares y una exhibición entre dos grandes futuros del ‘free’ argentino. La competición tiene como puntero y MVP a Papo, quien venció a Sub sin réplica.

Stuart y Mecha también vencieron a sus rivales de manera directa y se ubican, cada uno con tres puntos, en el segundo y tercer lugar de FMS Argentina. Dtoke y Cacha poseen dos puntos tras derrotar a Wolf y MKS tras réplica. Estos dos últimos en mención cuentan con una unidad cada uno. Finalmente, Klan, Sub y Nacho están sin unidades tras la primera jornada.

La República Freestyle te traerá el minuto a minuto de todas las incidencias que sucederán EN VIVO desde el evento en Argentina. El streaming del certamen estará disponible, como siempre, desde la página oficial de Urban Roosters en YouTube. La previa del evento estará disponible desde las 14:45 (horario argentino).

Como particularidad, la segunda jornada de FMS Arg no podrá contar con la presencia de Sub, quien por temas logísticos tras la pandemia, no podrá llegar a Buenos Aires desde Mendoza. Su enfrentamiento contra Dtoke será aplazado y la exhibición entre Zaina y Tiago reemplazará el enfrentamiento.

Fecha y horarios para la fecha 2 de FMS Argentina 2020

Fecha oficial: Sábado 26 de septiembre de 2020

Horario por países:

14:00 horas (Perú)

16:00 horas (Argentina)

México: 14:00 horas

España: 21:00 horas

Chile: 15:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Panamá: 14:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

República Dominicana: 15 horas

Guatemala / R. Dominicana / Costa Rica / El Salvador: 13:00 horas

FMS Argentina fecha 2 - Enfrentamientos

- Stuart vs. Mecha

- Cacha vs. Wolf

- MKS vs. Nacho

- Papo vs. Klan

- Zaina vs. Tiago (exhibición)

¿Cómo ver las 5 batallas EN VIVO de la jornada 2 de FMS Argentina 2020?

Todas las batallas de la fecha 2 de FMS Argentina 2020 de Urban Roosters se podrán seguir GRATIS en el canal oficial de Urban Roosters en YouTube. Asimismo, para seguir el MINUTO A MINUTO de la jornada inicial de FMS ARG, La República Freestyle te ofrecerá todos los detalles en vivo para disfrutar la experiencia de una nueva jornada de la liga de ‘free’ rioplatense.

Jurado oficial de FMS Argentina 2020

- Juancín

- Juan Ortelli

- Tink

- Tata

- Tatu Franchi

Host y DJ de FMS Argentina 2020

DJ AlcaZone seguirá en los platillos como Disjockey oficial del evento. Asimismo, Misionero continuará su periplo por FMS Arg como host oficial de la liga.