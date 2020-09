FMS Argentina 2020: horarios, batallas, exhibiciones y cómo ver la segunda jornada

View this post on Instagram

¿ESTÁN LISTOS? 💥 . El sábado 26 de septiembre volvemos para disputar nuestra segunda jornada de la temporada. 🔥 . ¿Qué batallas te gustaría ver? 🤔 . 📺 ¿Por dónde verlo? A través del canal de YouTube de @urbanroosters y por la plataforma de Claro streaming. . #FMSArgentina #FMSClaro #FMSAxe