Cruce de Colectivos Internacional: los MC’s peruanos que estarán en acción.

View this post on Instagram

¡CRUCE DE COLECTIVOS!🌎 . Presentamos un nuevo proyecto online dónde cada organización presentará un Team con 5 integrantes representantes del país y de la organización.🏆 . Esto se llevará a cabo el 28, 29 y 30 de septiembre.📅 . En los próximos días anunciaremos los representantes de cada organización.✔️ #LoncoFree #SoporteAlterno #Raptonda #PlazaDeReyes #Rapquicia #3XFreestyle #Gold Battle #ShaolinBattles