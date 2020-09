Mr. Ego sobre Zika: “Es el amo”

“Zika es el put* amo, hasta covers le están haciendo”, manifestó de manera hilarante Mr. Ego, uno de los MC’s más polémicos y llamativos de la FMS España. El freestyler, junto a Bnet y el host Bekaesh, brindaron una conferencia de prensa previa a la segunda fecha de la liga en su país y tuvo palabras de elogio para el artista peruano.

“He visto el minuto de Zika que me parece una enciclopedia, le están haciendo covers me han dicho por allí”, añadió el ‘Mister’. Este sábado 12 de septiembre lo tendremos batallando ante posiblemente el mejor de la FMS España: Bnet. Tras su derrota ante Tirpa, el freestyler manifestó que era posible que todas sus batallas se vayan a réplica, pero que no se veía victorioso en ninguna de ellas.

Volviendo a Zika, quien se presentará como artista invitado en la fecha 3 de FMS Perú desde las 16:00 horas del sábado 12 de septiembre, se ganó el cariño del público y de todos los presentes en el evento de Urban Roosters. Sin duda, será una de las grandes atracciones de la frenética jornada de freestyle.

Mr. Ego, además, tuvo algunas palabras sobre esta ‘nueva normalidad’ que se muestra también en el freestyle, pues los eventos son sin público y eso cambia radicalmente las cosas. Si bien para algunos puede jugar a favor, la mayoría de participantes está acostumbrado desde siempre a vibrar junto a los espectadores y agarrar impulso con el aliento y los gritos desde la tribuna.

“Se nota mucho la ausencia del público, una ventaja es que no tenemos esa presión, no se paran las batallas y no existe el factor local, mis mejores freestyles han sido en calle o en habitaciones insultando a Zasko sin ser grabado. Algo bueno es el sentido de compañerismo que hemos tenido, como no hay público no hay porque ponerse tenso pero me pone mal el no poder viajar y conocer otros lugares”, contó el madrileño.