BSF Arena Freestyle 2020: Los 8 MC’s confirmados para el evento

¡BSF Arena! 🏆



📆: 25 de Septiembre



Enfrentamientos:



- BNET 🇪🇸 vs CARPEDIEM 🇨🇴

- FRANCO 🇺🇾 vs SUB 🇦🇷

- BRASITA 🇦🇷 vs SARA SOCAS 🇪🇸

- NITRO 🇨🇱 vs YOIKER 🇲🇽



Jurados:



- TRUENO 🇦🇷

- AKAPELLAH 🇻🇪

- DUKI 🇦🇷

- ORIGINAL JUAN 🇩🇴

- JUAN ORTELLI 🇦🇷



¿Quien ganará? 🤔#BSFArena 🏆 pic.twitter.com/qMj7zgcrXs