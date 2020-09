La tercera jornada de FMS Perú ha sido confirmada para el sábado 12 de septiembre. Aquel día se llevarán acabo tres fechas de freestyle a lo grande, donde nuestra Freestyle Master Series buscará llevarse los reflectores. Para esta nueva fecha, ya se confirmaron dos de las cinco batallas a disputarse.

FMS Perú, por medio de sus redes sociales, confirmó el segundo enfrentamiento para esta nueva jornada: New Era vs. Strike, un duelo de MC’s distintos y que necesitan una victoria, en especial New Era, quien ha caído en sus dos primeras presentaciones ante Nekroos y Choque, los campeones de God Level 3vs3 (junto a Jaze) en el 2019.

Esta batalla no rememora otras de alto calibre, de hecho se han enfrentado pocas veces. Hace dos años se enfrentaron en la UNMSM en una semifinal por un cupo a la Red Bull Nacional y la batalla fue para Strike. Bajo la misma circunstancia, en un nuevo interuniversitarios, se volvieron a ver las caras, esta vez en el 2019. Strike volvió a derrotar a New Era, quien se quedaba afuera de la Red Bull.

¿Será turno de la venganza de New Era? deberá ser así si el joven freestyler quiere evitar las zonas rojas del descenso. Una derrota más lo colocaría en un escenario sumamente difícil de remontar, considerando que otros MC’s que se ubican en esas posiciones deben batallas, como el caso de Ramset (1) y Stick (2).

Por su parte, Strike viene de una dura derrota ante Jaze, quien fue el MVP de la jornada anterior y dejó un minuto para el recuerdo ante el freestyler del Callao. Strike cuenta con dos unidades de seis posibles, producto de su victoria en la primera fecha ante Litzen tras dos duras réplicas que dio el jurado.

FMS Perú 2020 - Tabla de posiciones

1. Skill

2. Litzen

3. Jaze

4. Jota

5. Choque

6. Nekroos (1 batalla pendiente)

7. Strike

8. Ramset (1 batalla pendiente)

9. New Era

10. Stick (2 batallas pendientes)