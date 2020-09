Un año de una de las mayores exhibiciones en la historia contemporánea del freestyle en español. Hoy es el primer aniversario del debut de FMS Internacional, certamen que reúne a los mejores MC’s de las Freestyle Master Series. Acá se reunieron freestylers de España, México, Argentina y Chile, pues FMS Perú recién arrancó en este 2020.

En Valencia, más precisamente en el estadio de basquet del Club Valencia, tuvimos la presencia de Aczino, Papo, Bnet, Errecé, Rapder, Nitro, MKS y Stigma, quienes se sacaron chispas en cada enfrentamiento que vivimos en la ciudad española. Pero uno de los ocho MC’s se llevó todos los aplausos: Aczino.

Mauricio Hernández se enfrentaba al argentino MKS, una batalla que hacía recordar un duelo entre ambos realizado en Chile, específicamente en la semifinal de la BDM Deluxe 2016. Un Marcos Mancilla desafiante, poniendo por momento en aprietos al mexicano, pero la jerarquía del azteca se impuso. Lo mismo pasó en Valencia.

Aczino hizo que FMS Internacional se encienda con una exhibición para el recuerdo. Todas las rondas de este enfrentamiento fueron muy picantes, llenas de ingenio y punchlines potentes, pero la ronda a sangre es la que todo el mundo recuerda, es de esos minutos que un aficionado repite siempre que entra a YouTube.

“Una tras otra y todas se acoplan”, la rima de Aczino que se convirtió en una frase viral, pues el sentido y trasfondo de esa línea fue muy real y precisa. Punchline tras punchline, Aczino desvanecía las ilusiones de un MKS que lo hizo realmente bien, así como pasó en Chile 3 años antes; sin embargo, el genio estaba en su día y lo demostraba con gran categoría.

Además de la gran performance del mexicano, tuvimos actuaciones extraordinarias de dos raperos magníficos. Papo y Bnet no se quedaron atrás e hicieron lo propio ante Errecé y Stigma, respectivamente.

Papo se soltó ante el local Errecé y parecía ser él quien se encontraba en casa. Un ’feeling’ especial entre el ’Papolín’ y el público hicieron que su participación se potencie aún más y se impuso sin mayor dificultad ante Errecé. Un estilo único y ’hardcore’, como se autodenomina brilló para pasar a la Gran Final de FMS Internacional.

Bnet, por su parte, encontró en Stigma un rival digno, pero no suficiente para derrotarlo. Respuestas al instante, métricas, técnicas y punchlines que volvieron minúsculo al chileno fueron los detonantes para que el joven hispano se lleve la victoria de manera unánime. “¿Me traen a Valencia y no hay un rival decente?”, “¿el Stigma no murió en el año 2013″ (año en el que perdió ante Dtoke en la Internacional de Red Bull) y “si te doy la mano es solo para ofrecerte ayuda”, fueron algunas de las frases duras de Bnet.

Sin lugar a dudas fue una de las grandes jornadas de Freestyle Master Series, donde encontramos cada una de las batallas con un ingrediente único y especial. Aquel día se abrió camino a lo que sería, a la postre, la gran final de FMS Internacional en Lima, donde tuvimos el primer campeón que se despidió a lo grande.