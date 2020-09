FMS Chile: horario, minuto a minuto, batallas y cómo ver EN VIVO la fecha 2

View this post on Instagram

¿ʟᴀ ʙᴀᴛᴀʟʟᴀ ᴅᴇ ʟᴀ ᴊᴏʀɴᴀᴅᴀ? 🇨🇱 . ❌ Ricto y Teorema revivirán el duelo vivido el año pasado en la ciudad de Coquimbo en esta segunda jornada 🔥 . 📌 El primer lugar contra el cuarto de la temporada pasada. El tercer lugar en contra del primero actualmente. Un duelo que de seguro quedará en la historia del freestyle chileno . 💻 No olvides seguir nuestra segunda jornada, desde las 16 Hrs 🇨🇱 este sábado, a través de las redes oficiales de Urban Roosters . ¿Quién se lleva la batalla? 👇 . 📸: @rocksfilms . #Ricto #Teorema #FMSChile #UrbanRoosters