FMS Argentina: ¿Papo fue justo ganador ante Sub?

La FMS Argentina 2020 tuvo su gran debut el pasado sábado 29 de agosto. Las cinco batallas dejaron mucha tela para cortar, en especial una de ella. El penúltimo enfrentamiento de aquella noche mostró el debut de Papo y Sub, quienes tuvieron una de las mejores batallas en la campaña 2019.

En esta ocasión, se enfrentaron bajo un contexto distinto: primera batalla para ambos, Papo siendo el actual subcampeón y Sub presentándose como el freestyler que se salvó del descenso en el play-off. El choque arrancó bastante bien, pero Papo impuso su característico estilo, lleno de técnicas y métricas en los Easy y Hard Mode.

La cosa empezó a cambiar tras las temáticas. Sub ‘destruyó’ la temática “Acento”, superando ampliamente a Papo; sin embargo, La Bestia del Hardcore se repuso a la siguiente, que fue “Escuela”. En el Random Mode, todo fue parejo entre ambos. Papo y Sub dejaron buenos punchlines, sin hacer explotar la tarima.

En los minutos a sangre, Sub supo herir un poco más a Papo. Dejó más de un ’punch’ para el recuerdo, mientras Papo seguía ’tecniqueando’ y soltando mucho flow, característico en él. Sus métricas siempre le sumarán puntos extra; sin embargo, los remates del MC no eran tan eficaces como los del mendocino.

Tras la vuelta, Papo siguió en el mismo plano. Muchas técnicas, con bastante flow y algún punchline para su adversario. Sub, por su parte, se volvió más agresivo. Con alguna que otra trabada, el joven MC se animó a tirar un “storyline”, representando el caso de los freestylers que van surgiendo y que, en algunos casos, no tienen cabida en la escena por algunos más experimentados. Si bien lanzó algo distinto, no fue de su mejor participación durante la batalla.

El 4x4 deluxe, sin lugar a duda, fue lo más exquisito del enfrentamiento. Mucha crudeza, punchlines hirientes, respuestas y hasta algo de contacto físico. La tensión se sentía y crecía rima tras rima. Sub empezó a tirar rimas personales, para buscar desestabilizar a Papo. De hecho, lo consiguió por momentos. Sin embargo, la categoría del ’Papolín’ se impuso en los tramos finales, dejando un par de respuestas formidables, que dieron la sensación de inclinar la balanza hacia él.

El veredicto final de los jueces dio cuatro votos para Papo y una réplica, otorgada por Juan Ortelli. Nosotros coincidimos con el voto de Ortelli, pues la batalla no fue clarísima para La Bestia del Hardcore. De todos modos, hay que reconocer que el experimentado rapero estuvo algunos puntos por encima; no obstante, es difícil de asimilar que le haya sacado 30 puntos o más a Sub, quien lo hizo realmente bien.

Tampoco coincidimos con otra realidad alterna para muchos seguidores y aficionados al freestyle que disfrutaron de esta tremenda batalla, quienes consideran que debió ser directa para Sub. Como se mencionó, Papo estuvo un poco mejor que el mendozino, en especial al recurrir durante toda la batalla al flow, técnica y métricas. Se entiende que aquel supuesto veredicto pudo haberse inclinado de esa forma por los punchlines más potentes que soltó Sub, pero, en resumidas cuentas, una réplica parecía estar acorde al enfrentamiento.