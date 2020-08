FMS Argentina: Las declaraciones de Sub y Papo tras la jornada 1

Opiniones divididas y muy diferentes. Tanto Papo como Sub se tomaron un rato para emitir sus respectivos juicios tras el gran debut de FMS Argentina en su tercera temporada, pero particularmente sobre la batalla que tuvo a los dos MC’s como grandes protagonistas del evento de freestyle producido por Urban Roosters.

Papo, fiel a su estilo ‘hardcore’, no se guardó nada y disparó cartuchos verbales en su cuenta de Twitter. Muchos aficionados al ‘free’ consideraron que este enfrentamiento era para Sub, su rival de turno. Papo recibió todo tipo de ataques y críticas tras el veredicto final, a lo que atinó a responder lo siguiente.

“Recibí miles de mensajes pidiendo que no me retire. Tomé la decisión de participar un año más, de ir en busca del campeonato. De pasar la mitad del añado aislado de mi familia para poder competir en FMS. Me subo, rapeo, me votan, me bajo y me tengo que bancar un montón de excremento”, fue el primer mensaje del experimentado freestyler.

Posteriormente, dejó uno más: “Yo rapeo hace mucho, gente. No le debo nada a nadie. Yo no le digo a nadie que votar ni les digo a ustedes que me escuchen. Pero con mucho cariño les pido, si me van a romper los huevos, no me sigan ni me escriban”.

Es ilógico pensar que Papo se encuentra en la obligación de aceptar o no un veredicto que él no dictaminó, mucho peor tener que aceptar algo que escapa de sus manos. Como competidor, uno se encuentra inmerso en este tipo de escenarios, donde a veces la suerte toca para uno, como en otras ocasiones se tuerce hacia uno mismo.

Respecto a Sub, tuvo cierto ’desahogo’ por su cuenta personal de Instagram. “Ante todo, felicitar a Urban Roosters por la organización de FMS Argentina, que en un momento difícil salió adelante. Quiero comentar respecto a la batalla (contra Papo), que cuando terminó, me dieron como perdedor directo, la verdad que no me lo esperaba, me sentí muy cómodo rapeando, sé que hay cosas para mejorar, pero en caso de dar un veredicto, hubiese dado réplica”

“Por más que me digan el flow, las técnicas, lo más importante para mi es transmitir, pude transmitirle mucho a la gente que me escuchaba, tengo recuerdos de los chicos festejando mis rimas a morir. Creo que todos tenemos cierto flow y técnicas, algunos sobresalen más que otros, pero todos contamos con esas facultades. La energía que se generó en el momento, me hizo sentir que la batalla daba para réplica, no me sentí perdedor en ningún momento”, completó el mendozino.