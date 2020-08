Cinco enfrentamientos se llevarán acabo en la fecha inicial de FMS Argentina, que abre su tercera temporada bajo el formato de Urban Roosters en tierras albicelestes. Es por eso que abrimos un nuevo análisis para desmenuzar lo que sucederá hoy sábado 29 de agosto con los duelos de la liga argentina de freestyle.

MKS vs. Cacha - FMS Argentina Jornada 1

En este primer caso, ambos freestylers se enfrentarán por tercera campaña consecutiva con un saldo de una victoria por lado. En la temporada 2018, MKS superó a Cacha sin réplica, mientras que en el 2019 la victoria fue para Cacha tras una réplica de por medio. Más allá de la rivalidad que se ha generado entre ambos, esta batalla es un choque de estilos más que interesante.

La constancia de ambos MC’s son sus atributos más fuertes. Catalogados como uno de los freestylers más deportivos del circuito argento, Cacha y MKS buscarán herirse sin piedad hasta que el otro caiga. Marcos Mansilla finalizó subcampeón de FMS 2019, mientras que Cacha acabó en el puesto 5.

Stuart vs. Nacho - FMS Argentina Jornada 1

Respecto a esta batalla, hay varios puntos a considerar. La temporada 2019 de Stuart fue excelente y demostró que ya está entre los mejores del mundo. Nacho, por su parte, deberá seguir insistiendo en su estilo con mucha constancia y agresividad para tentar un puesto en FMS Internacional, uno de sus objetivos.

Sin embargo, subestimar a Nacho no está entre los planes. El MC del Team Augeunino mostró cosas muy interesantes en algunos de sus choques, por lo que, tras un año de completa adaptación al formato del certamen, podría ser la sorpresa de esta temporada 2020. Además, habrá que ver como se muestra Stuart en un escenario donde es, a priori, el favorito.

Mecha vs. Klan - FMS Argentina Jornada 1

Mecha, recientemente ascendido a la Freestyle Master Series albiceleste, se enfrentará a Klan, en un duelo que rememora una gran exhibición del 2019, precisamente en una de las tarimas de este certamen. Bajo el mismo formato, Mecha tuvo la oportunidad de salir al escenario en una batalla ‘amistosa’ ante su próximo rival.

El duelo fue para Mecha y si bien no sumó ningún punto, le sirvió al joven MC para mostrarse a lo grande y demostrar el nivel, no solo suyo, si no del ascenso argentino, posiblemente de los más peleados del mundo. En este enfrentamiento, Mecha dejó frases para el recuerdo como: “FMS 2020, ya saben lo que les espera”, que, dicho así, puede no impactar; sin embargo, tras dejar un minuto libre pletórico cerró con broche minuto el patrón como corresponde.

Dtoke vs. Wolf - FMS Argentina Jornada 1

El primer lugar del ascenso en 2019 contra el más veterano de la FMS. Un choque de estilos muy hardcore, con mucha contundencia. Dos MC’s que siempre van al choque y no se descuidan. Wolf viene de un 2019 tremendo, siendo uno de los freestylers más ganadores de Latinoamérica y quedando subcampeón en Red Bull Argentina.

Por su parte, el ’Dto’ saldrá a demostrar, como cada año, que aunque el tiempo siga corriendo, él se mantiene firme y con el nivel suficiente para competir con la mayoría de los rivales. Sin lugar a dudas, un encuentro que tendrá ciertas dificultades en las temáticas, pero que en los minutos libres será golpe por golpe.

Papo vs. Sub - FMS Argentina Jornada 1

¿Será por fin el año de Papo? La Bestia del Hardcore irá por su primer título de FMS Argentina. Estuvo a puertas del objetivo tanto en 2018 como en el 2019. Wos y Trueno, ambos ausentes, fueron quienes le arrebataron el sueño.

En términos de la batalla, este duelo rememora uno de los grandes momentos de la pasada campaña, cuando Papo dejó un minuto para el recuerdo, terminándolo con “El Klan sabe, por eso está bailando, tú no lo haces porque no entiendes el mambo”.

El mendocino Sub, por su parte, llegará muy motivado tras superar el play-off que lo pudo mandar al descenso. Con grandes momentos, pero un nivel muy desparejo a lo largo del 2019, el joven MC buscará dar el batacazo ante uno de los ’grosos’ de FMS.