FMS Argentina 2020: Horarios, batallas, minuto a minuto y dónde ver la Fecha 1 del torneo de freestyle

@Claroargentina te invita a participar del meet and greet online de #FMSArgentina 🤯 . 📌 ¿Por dónde? A través del servidor de discord #LaPlaza. En el canal FMS-MEET-AND-GREET ya puedes seguir los pasos para participar del sorteo. . En el meet and greet podrás interactuar con los protagonistas de la liga antes del comienzo de nuestra tercera temporada. . @urbanroosters . #FMSArgentina #FMSClaro