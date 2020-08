Ysy A lanza su propio cómic

View this post on Instagram

HOY SE HACE HISTORIA UNA VEZ MÁS BBS 🚀🚀🚀🚀⁣ ⁣ Ya es oficial mi gente: "YSY-A, El Cómic: Génesis de un Movimiento" está disponible para que todos ustedes lo puedan disfrutar al máximo. 💣 Con mucha emoción y orgullo, les digo que este cómic no podría haber existido sin ustedes que bancan toda esta locura hace tanto tiempo. Gracias por hacer esto posible, voy a seguir acá dando todo de mi para representarlos siempre en lo más alto, de corazón gracias!!! 🚀🚀⁣ ⁣ ⁣ INFORMACIÓN IMPORTANTE BEBESSS: ⁣ - El primer capítulo del cómic va a estar disponible a partir del 23 de agosto y lo consiguen registrándose en la página 💣⁣ - Para los que compren el libro, va a ser enviado a partir del 11 de noviembre, cuando terminen de salir todos los capítulos individuales 💣⁣ - Tooodas las promos van a estar disponibles hasta el MARTES 1 DE SEPTIEMBRE 💣⁣ ⁣ —⁣ LINK EN BIO