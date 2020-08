FMS Argentina 2020: Los duelos confirmados para la fecha 1.

View this post on Instagram

¡PRIMERA BATALLA CONFIRMADA! . @Cacha.oficial y @mksssj se enfrentarán este sábado 29 de agosto en el comienzo de nuestra tercera temporada. 💯 . Con una victoria para actual subcampeón de la liga en el 2018, y una para el de Lobería en 2019, el historial entre ellos tendrá un nuevo líder este 29 de agosto. 💥 . ¿Quién ganará? 🤔 . 📺 No te pierdas este batallón el 29 de agosto por el canal de YouTube de @urbanroosters . @axeargentina @claroargentina . #Cacha #MKS #FMSArgentina #UrbanRoosters