En los últimos meses, las reacciones a las batallas de freestyle y contenido similar se ha convertido en uno de los tópicos más elegidos por la gente al momento de ver algún video en YouTube o también Twitch. Los streamers y quienes empezaron a incursionar en esto no desaprovechan la ocasión para salir en directo y disfrutar de las mejores rimas y enfrentamientos junto a su público.

Papo MC

Papo es tal vez el mejor ejemplo para este particular caso. El último subcampeón de FMS Argentina empezó un canal denominado We Are Snowball, donde se le veía reaccionando a batallas de freestyle y segmentos de las mejores rimas, así como temas relacionados al poker (Papo es jugador profesional) y otros videos de ocio.

Ahora, tras una renovación, Papo presentó su canal de Twitch llamado Papo MC, previamente descrito como “Papoyaexiste”. Sus alianzas como otros grandes streamers como Ibai Llanos o el mismo Kapo 013 (exfreestyler y jurado de FMS España) hacen que su contenido varíe constantemente. Sus videos en directo son aclamados y la gente prefiere ver las batallas por su canal que por las fuentes originales.

Dtoke

El otrora campeón nacional e internacional de Red Bull Batalla de los Gallos arrancó hace un par de meses a ‘stremear’ de manera constante. En el caso del ‘Dto', hace lo que su público le pide, que usualmente son batallas y minutos históricos de FMS y demás competencias profesionales y de plazas.

Además, con su estilo único y sincero, Dtoke suele reaccionar a temas musicales, como “Sola” de Tiago, que lo conmovió de manera especial. Sus videos tienen una gran llegada, pues le gusta interactuar bastante con los usuarios y no quedarse únicamente en lo que muestra el material de turno.

Mordekai

El ‘rey del flow peruano’ empezó un nuevo viaje por lo digital. Mordekai ya cuenta con más de 22.000 suscriptores y sus videos, en algunos casos, superan las 70.000 reproducciones. Tan solo posee 4 videos, uno de ellos, se lanzó hace más de un año, mientras que los otros tres no tienen ni 4 semanas de colocados.

La propuesta de Mordekai es, básicamente, videoreaccionar a lo mejor de FMS Perú (fecha 1 y 2), además de un video en el que ofrece sus mejores tips y recomendaciones para tener un “flow que arde”, como él mismo titula en su producción. Se espera mucho de este canal, así como del ‘Morde', quien estará en la Red Bull Perú 2020 y buscará el ascenso a FMS Perú 2021.

Otros casos

Tenemos una amplia parrilla de opciones, pues, por ejemplo, Jony Beltrán junto a Tess La son un ‘fijo’ en tierras mexicanas. Zaina, Dozer y Juancín se encuentran entre los más demandados en tierras argentinas. En nuestro país, HBD (actual jurado de FMS Perú) es el abanderado más sobresaliente, incluso su canal es uno de los más sólidos en Iberoamérica.

También contamos con los venezolanos Inmigrante y Mercenario y su canal “Supervivencia Frees”, quienes se adaptaron a este formato para reaccionar a los mejores videos de freestyle. En España, Force, Efejota, Estrimo, entre muchos otros son de los preferidos del público.

Finalmente, no hemos contado otros “reaccionadores” con mucha popularidad en YouTube en lo que batallas de freestyle se refiere, pero que no tienen experiencia como participantes. Esta industria sigue en auge, en especial en pleno confinamiento. No resultará extraño seguir disfrutando de estos contenidos, pues la coyuntura actual tiene para rato.