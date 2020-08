El joven freestyler y músico Tiago sacó, hace aproximadamente nueve meses, un tema que pasó totalmente desapercibido. Exactamente hace un mes, relanzó aquella canción que ahora causa furor. “Sola” es el nombre del tema que supera los cuatro millones de reproducciones en YouTube. Y no por ser un video producido a gran escala, pues pese a tener un ambiente adecuado al tema, es bastante sencillo. La letra de la canción es todo, es la razón del éxito en este caso.

Una letra con un mensaje desgarrador dedicado a su madre es lo que brilla en el tema, acompañado con una gran producción musical detrás. El sello ‘Neuen’ bajo el formato de Live Session, Tiago tuvo la gran oportunidad de relanzar “Sola”, además de acompañarlo con un tremendo beat de Savior, donde sonidos de guitarra eléctrica acompañan ese sentimiento cantado desde el alma del joven argentino.

“Sola” relata, con crudeza, la violencia de género que sufrió su madre cuando conoció a su pareja, que a la postre fue el padre de Tiago. El artista y MC no vacila en narrar todo el proceso que se convertía en una bola de nieve que crecía cada vez más y más, algo que a estas alturas de la vida parece tan normalizado en algunas relaciones de pareja.

“Empezaron con los gritos, pero ella lo veía normal como algo chico, la lastimaba y la insultaba sin un filtro”. “La familia decía no es para vos, ella cegada creía que era amor. Pero estaba junto a un maltratador que se camuflaba en las drogas pa’ pedirle perdón”, dice una parte de la canción. En realidad, todo el tema es tremendo, por el sentimiento muy personal que le pone Tiago y la historia triste que tuvo que vivir su madre.

Quien escucha “Sola” por primera vez, puede oír una historia, un relato, pero que no necesariamente asocian a una historia real de alguien en particular o del artista, hasta que Tiago relata: “Tuvieron un nene de chicos, salió con inseguridades, pero no es maldito. Hoy se pone en el rol de un hombre siendo chico y te cuenta su historia de vida delante de cualquier micro”. Claramente es por él.

La canción ha sido muy bien recibida y hasta recomendada por diferentes artistas/freestylers que apoyan mucho el talento de Tiago, como a este tema en particular, realizado desde lo más profundo que uno tiene: el corazón.