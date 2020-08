FMS Argentina 2020: Confirmada la fecha inicial para agosto.

View this post on Instagram

La primera fecha es... . El sábado 29 de agosto vuelve la liga más picante del país. Sólo quedamos nosotros y estamos listos para comenzar nuestra tercera temporada junto a los 10 mejores freestylers del país. 💥 . 📌 ¿Están listos? Recordá que vas a poder vivir nuestra primera jornada a través del canal de YouTube de @urbanroosters . ¿Qué batallas te gustaría ver en nuestro regreso? 🤔 . @axeargentina @claroargentina . #FMSArgentina #UrbanRoosters