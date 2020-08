Las temáticas de la FMS Perú en alusión al aniversario de Arequipa

View this post on Instagram

¡Tabla de posiciones tras la segunda jornada 🇵🇪! • @skill.dream se consolidó como puntero de la liga tras vencer con una réplica a @ramsetoval • @litzen.dc venció a @jota.shoy y ahora ocupa la segunda posición. • @jaze.oficial se llevó sus primeros tres puntos luego de vencer a @strikeescobar, además consiguió convertirse en MVP de la jornada 2 • @choque.mc consiguió vencer a @newera.oficial y subir a la quinta posición • La batallas de @stickrenteria, @nekroos_nside y @ramsetoval serán programadas para una siguiente jornada🔥 • Finalmente, le agradecemos a @diegohh.rap y @pieropistas por la gran exhibición que nos regalaron. • MAKE IT REAL @urbanroosters