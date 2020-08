FMS Chile 2020: Las tres batallas confirmadas para el debut

View this post on Instagram

¡Tercer cruce confirmado! 💣🇨🇱 . Un batallón de comienzos. Al igual que en la primera jornada de la temporada anterior, @martin.acertijo y @ricto.metriklan se enfrentarán en el comienzo de este nuevo ciclo . No te olvides de seguir el reestreno de FMS Chile este 15 de Agosto, a través de la transmisión oficial por el canal de Urban Roosters en Youtube . ¿Quién logrará llevarse la victoria? 👇 . #Acertijo #Ricto #FMSChile #UrbanRoosters . @urbanroosters