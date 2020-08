Pasó una nueva jornada de FMS Perú 2020. La segunda fecha dejó muy buenas sensaciones tras el debut, donde se hicieron notar algunas falencias, tanto de la producción como en las mismas batallas. Ahora, tras los nuevos 4 enfrentamientos, la tabla sufrió varias modificaciones y emparejó todo.

LITZEN VS JOTA

A primera impresión, parecía una réplica bastante clara; sin embargo, se deben tomar muchos puntos cuando hablamos de una batalla en formato FMS. En el duelo entre Litzen y Jota, el jurado se decantó por el más joven frente al experimentado. Litzen fue votado como ganador casi de manera unánime y las claves de este resultado se tratan, básicamente, porque Jota entró a fluir en su estilo más que a lastimar al rival o adaptarse a las temáticas.

Jota deberá retomar la contundencia de sus ‘punchlines’, pues con su gran flow no le alcanzará en búsqueda del título de campeón en FMS Perú. Litzen, sin haber realizado un batallón, suma sus primeros tres puntos en el certamen.

CHOQUE VS NEW ERA

En un duelo de necesitados, solo uno saldría victorioso. ¿Sorpresa? posiblemente, pues Choque fue quien se quedó con el duelo de manera directa, lo que me permitió sumar tres puntos valiosos y así salir del sótano de la tabla. Sin embargo, el resultado es el más polémico de toda la segunda jornada.

Parecía una réplica, o en todo caso un triunfo de New Era; sin embargo, el jurado declinó por el otrora campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos. New Era deberá empezar a sumar de a tres si no quiere comprometerse con el descenso.

JAZE VS STRIKE

El MVP de la jornada 2 estuvo en este combate. Jaze fue claramente superior a su rival y dejó claro que está vigente. Con este “nuevo” estilo, pero mejorado, se desenvolvió a la perfección y tuvo una batalla casi ideal para él.

Dejó, además, el mejor minuto de toda la FMS Perú hasta el momento. Su minuto libre fue reaccionado con asombro y admiración por muchos de sus colegas alrededor del mundo. Strike, por su parte, cayó tras salir victorioso en la fecha 1 ante Litzen y mostró un nivel muy irregular, superado por los nervios.

SKILL VS RAMSET

El enfrentamiento más parejo y ‘hardcore’ de esta nueva fecha. Parecía todo un duelo de titanes, incluso lanzándose algunas personales y excediendo el protocolo de seguridad, pues se ‘pecheaban’ y se ponían cara a cara de vez en cuando. Ramset demostró estar cómodo al formato FMS e hizo un batallón, incluso dejó el mejor minuto en temáticas (Ciudad Blanca/Arequipa) de la jornada.

Sin embargo, Skill estuvo más sólido y constante y tras una réplica, el jurado lo votó como ganador. Posiblemente, si el tiempo no apremiaba, la batalla se pudo extender una ronda más, pues seguía muy pareja. De esta manera, Skill es el único MC en ganar en sus dos primeras jornadas y está como puntero en la tabla.

*La batalla entre Stick y Nekroos fue aplazada. Piero Pistas y Diego, en un batallón, reemplazaron este duelo.

FMS Perú 2020: Tabla de posiciones tras la fecha 2

1. SKILL (+5)

2. Litzen (+4)

3. Nekroos (+3) (1 fecha pendiente)

4. Jota (+3)

5. Jaze (+3)

6. Choque (+3)

7. Strike (+2)

8. Ramset (1 fecha pendiente)

9. Stick (2 fechas pendientes)

10. New Era