Skill: “Por respeto y amistad, uno deja todo en la tarima”

View this post on Instagram

¡TERCER CRUCE CONFIRMADO PARA LA SEGUNDA JORNADA 🇵🇪! • @skill.dream VS @ramsetoval, ambos representantes de @rapstyle_sjl se enfrentarán este sábado 08 de agosto • VIVE LA EXPERIENCIA FMS EN LA TRANSMISIÓN POR YOUTUBE EN EL CANAL DE @urbanroosters • Presentado por @entel_peru