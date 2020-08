FMS Perú 2020: La previa de la segunda jornada

Tras un par de semanas, vuelve la FMS Perú. La segunda fecha del evento de Urban Roosters traerá los siguientes enfrentamientos: Jota vs Litzen, Jaze vs Strike, New Era vs Choque, Skill vs Ramset y una nueva exhibición a cargo de Piero Pistas vs Diego MC.

Arrancamos con la mala antes de las buenas. Stick, otrora campeón nacional de Red Bull Batalla de los Gallos Perú, se perderá por segunda fecha consecutiva un duelo oficial del evento de freestyle. En la segunda fecha le tocaba contra Nekroos, lamentablemente al seguir delicado de salud, la batalla que pintaba como la mejor de la fecha se canceló y se confirmó el duelo de exhibición entre Diego Pistas y Diego MC.

Una batalla que sí se dará y que ocupará ese rol de “batalla de la fecha” es el duelo de trujillanos entre Jota y Litzen. El MVP de la fecha 1 se enfrentará a su paisano, quien es el actual campeón nacional de Red Bull. Un choque de estilos que, por un lado, presenta a Jota con su estilo ‘canchero', soltando buenas rimas y contundentes punchlines. Litzen, por su parte, es un MC que busca más las métricas y técnicas. Se le vio pasado de revoluciones en su combate ante Strike, que posiblemente le jugó una mala pasada.

Jaze vs Strike es otro duelo interesante que propone esta fecha 2. La batalla más recordada entre ambos es la final de Red Bull Batalla de los Gallos 2018, donde Jaze lo venció y representó al país en la Internacional en Buenos Aires. Ahora, ambos freestylers están en momentos distintos. Jaze deberá encontrar ese nivel que lo llevó a ser campeón mundial en God Level, mientras que Strike buscará seguir firme para conseguir su segundo triunfo consecutivo en la liga.

La penúltima batalla ofrecerá la performance de New Era y Choque. Un duelo de necesitados, pues ambos cayeron en su debut en la Freestyle Master Series Perú. New Era viene de destacar en la Red Bull Exhibiciones Online y, si bien es un torneo menor, es un aliciente para seguir creciendo en el panorama actual. Choque deberá retomar cierto nivel si no quiere ocupar el sótano de la tabla. Su rendimiento tras el título mundial en God Level 3vs3 ha caído bastante, por lo que tendrá que estar enfocado para escalar en el certamen.

Skill vs Ramset es, posiblemente, el enfrentamiento más complicado para evaluar. Si bien Skill es uno de los MC’s con mejor rendimiento en la actualidad, su contrincante recién debutará en el formato FMS. Cabe resaltar que este duelo tiene muchos condimentos: Ambos son representantes de Rapstyle y su último gran duelo se vio por el 3er puesto de la Red Bull 2019, cuando Skill derrotó a Ramset.