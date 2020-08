Aczino, posiblemente el freestyler de habla hispana más importante en la historia de la disciplina, conversó con Force en su canal de YouTube de varias cosas, principalmente de una posible vuelta al circuito, tanto en FMS como en Red Bull Batalla de los Gallos.

Mauricio Hernández tiene un cupo para la Final Internacional 2020 de Red Bull tras haber obtenido el tercer lugar en la temporada anterior, derrotando al costarricense SNK. Sin embargo, aún no sabe si es que accederá a dicho lugar o si lo dejará libre para que otro MC participe por él. “Como que no te quiero, pero ven para acá. Así estoy con Red Bull. Me siento como Jordan antes del retiro en estos momentos. Sé que tengo más por ganar que por perder, si obtengo el título sería el primer bicampeón”, manifestó ‘Mau'.

Respecto a FMS México, Aczino dejó en claro que le gustaría volver en algún momento. “La Freestyle Master Series es como la NBA, yo lo veo así. Quién no quisiera estar entre los mejores. Seguramente en algún futuro se dará mi vuelta”, comentó el freestyler mexicano. Además, tuvo palabras de elogio para la actual edición, considerando que era bueno que la liga tenga un nuevo campeón.

Aczino es el actual campeón de FMS México y FMS Internacional, certamen disputado en la Plaza de Toros de Acho.

¿Y la pandemia? ¿Cómo está afectando esta situación al rapero? Pues, en base a sus declaraciones, mucho. Aczino se encuentra algo “paranoico”, así catalogó su estado tras este duro momento con la COVID-19 azotando a casi todos los países del mundo. Al respecto, ‘Mau’ comparó el evento de freestyle realizado por TV Azteca con la Red Bull. Por esta coyuntura evito salir de casa todo lo que puedo. Por ejemplo, ir a Red Bull significaría un viaje largo, mientras que la liga Azteca (TV Azteca) me queda a 15 minutos de casa y puedo ir a competir tranquilo”, completó.

Para cerrar, Force le consultó sobre su rima favorita de todos los tiempos. Sin pensárselo mucho, Aczino soltó dos respuestas: la del skate (Final Internacional 2018 en Buenos Aires, semifinal ante Bnet) y la del cráneo (BDM Deluxe 2017 en CDMX, final ante Kaiser), pero se quedó finalmente con la que soltó ante el español Bnet. “Por haber representado dos de los cuatro elementos, la circunstancia y tratarse de la Final Internacional de Red Bull, me quedo con la del skate”, finalizó.