Los emparejamientos confirmados en FMS Chile y FMS Perú

View this post on Instagram

¡Segundo cruce confirmado! 💣 . Otra revancha que podremos vivir esta primera jornada será el enfrentamiento entre @tomcrowleyof y @jokkerliricis . No te olvides de seguir el reestreno de la liga chilena este 15 de Agosto, a través de la transmisión oficial por el canal de Urban Roosters en Youtube . ¿Están listos? 🔥🇨🇱 . #TomCrowley #Jokker #FMSChile #UrbanRoosters . @urbanroosters